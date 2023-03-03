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"Телевизор погаснет, радио замолчит": в Татарстане 6 и 9 марта временно остановится теле- и радиовещание

В Татарстане 6 и 9 марта временно приостановят радио- и телевещание
"Телевизор погаснет, радио замолчит": в Татарстане 6 и 9 марта временно остановится теле- и радиовещание

Фото: открытые источники

В Татарстане 6 и 9 марта 2023 года временно приостановится радио- и телевещание в связи с плановыми профилактическими проверками радиотелевизионного оборудования на маломощых объектах вещания.

Об этом предупредили в Минцифры региона со ссылкой на филиал РТРС "РТПЦ Республики Татарстан".

"Будет приостановлена трансляция программ цифрового эфирного телевидения, аналогового телевидения АО ТРК "ТНВ" и FM-радиостанций", – отмечается в сообщении.

Работы пройдут с 9 утра и до 3 часов дня на РТС Апастово (6 марта) и РТС Азнакаево и Большая Турма (9 марта).

Ранее ProKazan сообщал, что в метро Казани появятся приборы выявления паров и следов взрывчатки.

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