"Телевизор погаснет, радио замолчит": в Татарстане 6 и 9 марта временно остановится теле- и радиовещание

В Татарстане 6 и 9 марта временно приостановят радио- и телевещание

В Татарстане 6 и 9 марта 2023 года временно приостановится радио- и телевещание в связи с плановыми профилактическими проверками радиотелевизионного оборудования на маломощых объектах вещания.

Об этом предупредили в Минцифры региона со ссылкой на филиал РТРС "РТПЦ Республики Татарстан".

"Будет приостановлена трансляция программ цифрового эфирного телевидения, аналогового телевидения АО ТРК "ТНВ" и FM-радиостанций", – отмечается в сообщении.

Работы пройдут с 9 утра и до 3 часов дня на РТС Апастово (6 марта) и РТС Азнакаево и Большая Турма (9 марта).

Ранее ProKazan сообщал, что в метро Казани появятся приборы выявления паров и следов взрывчатки.