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· Артем Акчурин

ТЦ «Бахетле» под Казанью продали компании «Максим»

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Торговый центр «Бахетле» на Мамадышском тракте в Казани был приобретен компанией «Максим» осенью прошлого года. Этот двухэтажный объект площадью 3,7 тысячи квадратных метров расположен на окраине города, между жилыми комплексами «Светлая долина» и «Весна». Пишет «Бизнес Онлайн».

Активы «Максим» специализируются на розничной продаже напитков, продуктов питания и табачных изделий. В прошлом году их выручка составила 126,6 миллиона рублей.

Владелец компании, Эмиль Данилов, также имеет долю в компании «Премьера», которая занимается продажей алкогольных напитков, пива и спиртных напитков оптовым покупателям. «Премьера» удерживает около 16% доли на рынке поставок алкоголя оптом по региону.

Напомним, в Казани закроют парковку возле экстрим-парка «Урам».

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