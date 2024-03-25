В Казани закроют парковку возле экстрим-парка «Урам»

Парковка возле казанского экстрим-парка «Урам» будет временно закрыта с 1 апреля. Власти города предупредили, что будет запрещено оставлять автомобили на этой территории из-за завершающих работ на мосту «Миллениум».





Водителям было рекомендовано воспользоваться парковками на улице Подлужной и в парке имени Горького. Кроме того, на территории ГТРК «Корстон» доступны как подземные, так и надземные парковочные зоны.С начала апреля будет закрыта половина моста «Миллениум». В этом году ремонтные работы сосредоточатся на участке от улицы Вишневского в сторону улицы Фатыха Амирхана. Движение по мосту будет организовано односторонним образом, как это было в прошлом году. В рамках работ планируется восстановить гидроизоляцию, заменить дорожное покрытие, установить дополнительную подсветку и обновить различные элементы, такие как пролетные строения и опоры.