"Тяжелое состояние": врачи рассказали о пострадавшем ребенке, на которого в Татарстане свалились футбольные ворота
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Медики ДРКБ в Казани проинформировали о состоянии 13-летнего мальчика, на которого свалились незакрепленные футбольные ворота.
"Состояние ребенка тяжелое, стабильное. Будем переводить в отделение нейрохирургии", - заявили в больнице (цитата по "КП-Казань").
Напомним, что при подготовке подростков к футбольным состязаниям в Лаишево незакрепленные ворота упали на подростка, он получил тяжелые травмы.
По факту случившегося в Татарстане возбуждено уголовное дело.