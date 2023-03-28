"Тяжелое состояние": врачи рассказали о пострадавшем ребенке, на которого в Татарстане свалились футбольные ворота

Врачи проинформировали о состоянии ребенка, на которого в Татарстане упали футбольные ворота

Медики ДРКБ в Казани проинформировали о состоянии 13-летнего мальчика, на которого свалились незакрепленные футбольные ворота.

"Состояние ребенка тяжелое, стабильное. Будем переводить в отделение нейрохирургии", - заявили в больнице (цитата по "КП-Казань").

Напомним, что при подготовке подростков к футбольным состязаниям в Лаишево незакрепленные ворота упали на подростка, он получил тяжелые травмы.

По факту случившегося в Татарстане возбуждено уголовное дело.