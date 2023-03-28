Новости Казани
· Служба новостей

"Тяжелое состояние": врачи рассказали о пострадавшем ребенке, на которого в Татарстане свалились футбольные ворота

Врачи проинформировали о состоянии ребенка, на которого в Татарстане упали футбольные ворота
"Тяжелое состояние": врачи рассказали о пострадавшем ребенке, на которого в Татарстане свалились футбольные ворота

Фото: 116.ru

Медики ДРКБ в Казани проинформировали о состоянии 13-летнего мальчика, на которого свалились незакрепленные футбольные ворота.

"Состояние ребенка тяжелое, стабильное. Будем переводить в отделение нейрохирургии", - заявили в больнице (цитата по "КП-Казань").

Напомним, что при подготовке подростков к футбольным состязаниям в Лаишево незакрепленные ворота упали на подростка, он получил тяжелые травмы.

По факту случившегося в Татарстане возбуждено уголовное дело.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

16 часов назад

Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин высказался о "будущих опричниках" в РФ: "Скотобойней я пока не управлял"

Новости России

день назад

Российский десантник с позывным "Казань" рассказал, как в зоне СВО уничтожают укровоинов при помощи зарядов ВОГ-17 с квадрокоптера

как обработать вентиляцию от тараканов

Новости России

день назад

«Приостанавливаем работу с 27 марта»: Сеть «Магнит» приняла неожиданное решение для всех россиян

Новости Казани

день назад

«Купила и боялась отравиться»: Как в Казани отреагировали на появление в меню «Вкусно и точка» аналога легендарного «Биг Мака»

установить входную металлическую дверь цена в Краснодаре

Новости Казани

день назад

Коварная Атлантика: синоптик рассказал, чего ждать от погоды в Татарстане на наступившей неделе

Новости Казани

день назад

"Включили телевизор, а там - ничего": в ряде районов Татарстана с сегодняшнего дня приостановят телевещание и радиоэфир

Новости России

день назад

После нового приказа министра обороны РФ Шойгу военкоматам в стране придется попыхтеть
Новости Казани
8 часов назад

Мальчик в реанимации: на ребенка в Татарстане упали незакрепленные футбольные ворота

Мальчик в реанимации: на ребенка в Татарстане упали незакрепленные футбольные ворота

Новости мира

3 часа назад

"Их много!": военкор Сладков заявил, что КНДР готова отправить своих солдат в зону спецоперации на Украине

Новости России

3 часа назад

Неадекватная пенсионерка вышвырнула с балкона собственного трехлетнего правнука

Новости мира

3 часа назад

Очень странные дела: польские пограничники пожаловались, что их забросали камнями и палками со стороны Беларуси

Новости Казани

3 часа назад

В Казани будут выбраны красавицы для участия в конкурсе "Краса Татарстана-2023"
Пьяный житель Казани жестоко избил девушку-фельдшера скорой помощи
Новости Казани
5 часов назад

Пьяный житель Казани жестоко избил девушку-фельдшера скорой помощи

Новости Казани

3 часа назад

В Казани власти нашли частного инвестора для строительства крематория

Новости Казани

3 часа назад

В Казани рассказали о правилах приема первоклассников в 2023 году в школы

Новости мира

5 часов назад

"Молитесь": Путин принял решение, а Дональд Трамп призвал мир дружно помолиться
Квартира с ремонтом и техникой в Турции за 4 миллиона: специалист по зарубежной недвижимости рассказал, на что могут рассчитывать казанцы
Интересное
6 дней назад

Квартира с ремонтом и техникой в Турции за 4 миллиона: специалист по зарубежной недвижимости рассказал, на что могут рассчитывать казанцы