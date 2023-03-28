Мальчик в реанимации: на ребенка в Татарстане упали незакрепленные футбольные ворота
Фото: скриншот видео
На 13-летнего подростка в Татарстане свалились незакрепленные футбольные ворота на футбольном поле, сообщает республиканская прокуратура в своем официальном Telegram-канале.
Надзорное ведомство отмечает, что случилось все в молодежном центре "Волга", ребенка доставили в реанимацию, где теперь за его жизнь сражаются врачи.
Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
На кадрах с места видно, что на воротах повисли двое подростков, после чего тяжелая конструкция на них обрушилась.
Ранее мы сообщали, что пятеро подростков пытали ребенка и все снимали на телефон.