Новости Казани
· Служба новостей

Мальчик в реанимации: на ребенка в Татарстане упали незакрепленные футбольные ворота

В Татарстане на мальчика упали незакрепленные футбольные ворота, ребенок в реанимации
Мальчик в реанимации: на ребенка в Татарстане упали незакрепленные футбольные ворота

Фото: скриншот видео

На 13-летнего подростка в Татарстане свалились незакрепленные футбольные ворота на футбольном поле, сообщает республиканская прокуратура в своем официальном Telegram-канале.

Надзорное ведомство отмечает, что случилось все в молодежном центре "Волга", ребенка доставили в реанимацию, где теперь за его жизнь сражаются врачи.

Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
На кадрах с места видно, что на воротах повисли двое подростков, после чего тяжелая конструкция на них обрушилась.

Ранее мы сообщали, что пятеро подростков пытали ребенка и все снимали на телефон.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

16 часов назад

Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин высказался о "будущих опричниках" в РФ: "Скотобойней я пока не управлял"

Новости России

день назад

Российский десантник с позывным "Казань" рассказал, как в зоне СВО уничтожают укровоинов при помощи зарядов ВОГ-17 с квадрокоптера

сетка из стали или полипропилена что лучше от тараканов

Новости России

день назад

«Приостанавливаем работу с 27 марта»: Сеть «Магнит» приняла неожиданное решение для всех россиян

Новости Казани

день назад

«Купила и боялась отравиться»: Как в Казани отреагировали на появление в меню «Вкусно и точка» аналога легендарного «Биг Мака»

установка пеллетных котлов под ключ стоимость в Москве

Новости Казани

день назад

Коварная Атлантика: синоптик рассказал, чего ждать от погоды в Татарстане на наступившей неделе

Новости Казани

день назад

"Включили телевизор, а там - ничего": в ряде районов Татарстана с сегодняшнего дня приостановят телевещание и радиоэфир

Новости России

день назад

После нового приказа министра обороны РФ Шойгу военкоматам в стране придется попыхтеть
Новости Казани
8 часов назад

Мальчик в реанимации: на ребенка в Татарстане упали незакрепленные футбольные ворота

Мальчик в реанимации: на ребенка в Татарстане упали незакрепленные футбольные ворота

Новости мира

3 часа назад

"Их много!": военкор Сладков заявил, что КНДР готова отправить своих солдат в зону спецоперации на Украине

Новости России

3 часа назад

Неадекватная пенсионерка вышвырнула с балкона собственного трехлетнего правнука

Новости мира

3 часа назад

Очень странные дела: польские пограничники пожаловались, что их забросали камнями и палками со стороны Беларуси

Новости Казани

3 часа назад

В Казани будут выбраны красавицы для участия в конкурсе "Краса Татарстана-2023"
Пьяный житель Казани жестоко избил девушку-фельдшера скорой помощи
Новости Казани
5 часов назад

Пьяный житель Казани жестоко избил девушку-фельдшера скорой помощи

Новости Казани

3 часа назад

В Казани власти нашли частного инвестора для строительства крематория

Новости Казани

3 часа назад

В Казани рассказали о правилах приема первоклассников в 2023 году в школы

Новости мира

5 часов назад

"Молитесь": Путин принял решение, а Дональд Трамп призвал мир дружно помолиться
Квартира с ремонтом и техникой в Турции за 4 миллиона: специалист по зарубежной недвижимости рассказал, на что могут рассчитывать казанцы
Интересное
6 дней назад

Квартира с ремонтом и техникой в Турции за 4 миллиона: специалист по зарубежной недвижимости рассказал, на что могут рассчитывать казанцы