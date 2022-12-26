Татарстану и еще двум российским регионам Москва выделила 3 миллиарда на дороги

Татарстан, Крым и Камчатский край получат три миллиарда рублей на ремонт и обновление дорог. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник, 26 декабря, пишет РИА Новости.

Мишустин отметил, что данные средства должны пойти на приведение в порядок подъездных путей к аэропортам, улучшение качество региональных и местных автодорог. Известно, что часть из этой суммы в Татарстане будет направлена на строительство Вознесенского тракта в Казани.

Ранее мы сообщали, что Татарстан попал в топ-5 лучших регионов в России по итогам 2022 года.