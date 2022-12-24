Татарстан простился еще с одним погибшим в зоне СВО - Михаилом Кадыровым
Фото: 116.ru
В зоне проведения спецоперации на Украине погиб еще один татарстанец - нижнекамец Михаил Кадыров, сообщает 116.RU.
Прощание с ним прошло у Монумента Победы в родном городе Кадырова.
"Семье погибшего будет оказана всесторонняя помощь", — отметили в пресс-службе администрации Нижнекамска.
Гибель Михаила подтвердила и его мать Наталья. На своей странице в социальных сетях она опубликовала фото сына, которое сопроводила трогательным прощанием с ним.
Не уточняется, был ли Кадыров добровольцем, мобилизованным или контрактником.
Ранее мы сообщали, что на Украине в ходе СВО погиб 20-летний житель Татарстана Сергей Корсаков.