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Татарстан простился еще с одним погибшим в зоне СВО - Михаилом Кадыровым

Татарстан простился еще с одним погибшим в зоне СВО - Михаилом Кадыровым

Фото: 116.ru

В зоне проведения спецоперации на Украине погиб еще один татарстанец - нижнекамец Михаил Кадыров, сообщает 116.RU.

Прощание с ним прошло у Монумента Победы в родном городе Кадырова.

"Семье погибшего будет оказана всесторонняя помощь", — отметили в пресс-службе администрации Нижнекамска.

Гибель Михаила подтвердила и его мать Наталья. На своей странице в социальных сетях она опубликовала фото сына, которое сопроводила трогательным прощанием с ним.

Не уточняется, был ли Кадыров добровольцем, мобилизованным или контрактником.

Ранее мы сообщали, что на Украине в ходе СВО погиб 20-летний житель Татарстана Сергей Корсаков.

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