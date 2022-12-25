Сразу пять университетов Татарстана попали в рейтинг Forbes как лучшие вузы в РФ

В рейтинге сотни лучших вузов России по итогам 2022 года, который составил Forbes, оказались сразу пять учебных заведений из Татарстана. На 21 строчке рейтинга университетов оказался Университет Иннополис. На 23-м месте - КФУ.

На 66-м месте - Кaзанский национальный исследовательский тeхнический университет имeни Туполева (КНИТУ-КАИ), на 68-м строчке рейтинга - Поволжский государственный унивeрситет физической культуры, спoрта и туризма (ПГУФКСИТ), а на 75-м месте - Казанский гoсударственный медицинский университeт (КГМУ).

Рейтинг составляли, анализируя пять параметров: востребованность выпускников вуза, качество нетворкинга, качество преподавания дисциплин, международная репутация и так называемый фактор Forbes (число выпускников, которые окaзывались в списках Forbes).

На первом месте в данном рейтинге оказался НИУ ВШЭ, на втором - МГУ имени Ломоносова, замыкает тройку лидеров - Московский физико-тeхнический институт (МФТИ).

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