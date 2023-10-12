Такого не было 20 лет: казанец досрочно стал чемпионом России по шахматам

Житель Казани досрочно стал чемпионом России по шахматам

Житель Казани Владислав Артемьев досрочно стал чемпионом России по шахматам. Как отмечает мэрия города, татарстанцы не завоевывали этот титул уже 20 лет.

Предпоследний тур суперфинала чемпионата России проходил накануне, 11 октября. Владислав Артемьев сыграл партию с Евгением Наером, которая завершилась вничью. После десяти туром из 11 Артемьев набрал восемь очков и стал недосягаемым для других игроков.

Как рассказал чемпион уже после игры, он старался действовать плотнее - давление ощущалось несмотря на отрыв в два очка. Владислав рассказал, что держал в уме, что если Евгений начнет играть агрессивно, то у него будет шанс выиграть, из-за чего и пытался найти баланс между плотной игрой и стремлением к победе.