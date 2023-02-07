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Супруга заключенного из Казани никак не может добиться зарплаты мужа от ЧВК "Вагнер"

Супруга заключенного из Казани никак не может добиться зарплаты мужа от ЧВК "Вагнер"

Фото: scoopnest.com

Жительница Казани пытается добиться от частной военной компании "Вагнер" заработной платы, положенной ее мужу за участие в специальной военной операции. Пятый месяц мужчина служит в "оркестре", однако супруга не видит ни денег, ни внятного ответа на вопрос, куда обращаться, пишет 116.RU.

42-летний мужчина отбывал наказание в колонии в Казани. Осенью он заключил контракт и вступил в ряды "музыкантов". В колонии он составил нотариальную доверенность на имя жены, чтобы она могла получать его заработную плату.

"И я ни разу не получила никаких выплат. Звонков не было. Куда только не обращалась, везде игнорируют. А наши отцы и мужья, находясь на СВО, защищают их. И к ним такое отношение", — пожаловалась женщина.

Елена звонила по всем номерам ЧВК "Вагнера" и "Конкорда" (холдинг Пригожина), которые нашла. Но это ничего не дало.

"Сказали, все данные передадим. В другом месте написали: "Ф. И. О. и ваши жалобы переданы, у нас с бухгалтерией связи нет, мы только передаем". Обращалась в Санкт-Петербург по номеру, по которому звонили знакомой, — отключен. Я даже президенту РФ написала", — рассказывает Елена.

Ранее мы сообщали, что Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин поднялся на борт МиГ-29 и вызвал Зеленского на дуэль в небе за Артемовск.

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