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Суд признал законным пожизненный срок казанскому стрелку

Трагедия произошла 11 мая 2021 года в гимназии ...

pixabay.com

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Судебная коллегия оставила без изменений пожизненный приговор Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской гимназии в мае 2021 года. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление суда, данное наказание признано обоснованным, так как осужденный представляет исключительную опасность для общества.

В 2023 году суд вынес Галявиеву приговор о пожизненном заключении.

Трагедия произошла 11 мая 2021 года в гимназии №175 в Казани. В результате нападения погибли семь школьников и две учительницы, еще 23 человека получили ранения. Галявиев полностью признал свою вину.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане суд рассматривает дело о таксисте, который травил пассажиров.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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