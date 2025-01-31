Суд признал законным пожизненный срок казанскому стрелку

Судебная коллегия оставила без изменений пожизненный приговор Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской гимназии в мае 2021 года. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление суда, данное наказание признано обоснованным, так как осужденный представляет исключительную опасность для общества.

В 2023 году суд вынес Галявиеву приговор о пожизненном заключении.

Трагедия произошла 11 мая 2021 года в гимназии №175 в Казани. В результате нападения погибли семь школьников и две учительницы, еще 23 человека получили ранения. Галявиев полностью признал свою вину.

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