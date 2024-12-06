В Татарстане приостановлена работа молочного цеха из-за болеющих коров

В Рыбно-Слободском районе Республики Татарстан суд приостановил деятельность молочного предприятия из-за выявления у коров опасного заболевания — бруцеллёза. Об этом сообщает Главное управление Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации по Республике Татарстан.

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили инфекцию, которая передаётся воздушно-капельным путём, и оперативно отреагировали на ситуацию. В качестве меры предосторожности было принято решение о немедленной остановке производства и изъятии инфицированных животных.

В отношении индивидуального предпринимателя, который занимается производством, был составлен протокол о нарушении административного законодательства. Суд вынес решение о приостановке его деятельности на два месяца для устранения нарушений.

Судебные приставы Рыбно-Слободского района привели решение суда в исполнение. Владельцу было сообщено о необходимости восстановить работу, производство было опечатано, и деятельность предпринимателя временно прекращена.