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В Татарстане приостановлена работа молочного цеха из-за болеющих коров

В Рыбно-Слободском районе Республики Татарстан ...

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В Рыбно-Слободском районе Республики Татарстан суд приостановил деятельность молочного предприятия из-за выявления у коров опасного заболевания — бруцеллёза. Об этом сообщает Главное управление Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации по Республике Татарстан.

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили инфекцию, которая передаётся воздушно-капельным путём, и оперативно отреагировали на ситуацию. В качестве меры предосторожности было принято решение о немедленной остановке производства и изъятии инфицированных животных.

В отношении индивидуального предпринимателя, который занимается производством, был составлен протокол о нарушении административного законодательства. Суд вынес решение о приостановке его деятельности на два месяца для устранения нарушений.

Судебные приставы Рыбно-Слободского района привели решение суда в исполнение. Владельцу было сообщено о необходимости восстановить работу, производство было опечатано, и деятельность предпринимателя временно прекращена.

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