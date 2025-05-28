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В Казани судят банду коммерсантов и учителей-пенсионеров за помощь мигрантам

По версии следствия, главные фигуранты —....

pixabay

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В Ново-Савиновском районном суде Казани рассматривается уголовное дело против двух предполагаемых организаторов схемы и четырёх бывших учителей. Их обвиняют в фиктивном проставлении оценок на экзаменах по русскому, истории и законодательству, воспользовавшись доверием более 700 мигрантов.

По версии следствия, главные фигуранты — директор ООО «Фемида-К» Марина Вотякова и её заместитель Вилена Чикизова, которые организовали фиктивную сдачу экзаменов для получения мигрантами разрешений на работу и проживание.

Прокурор сообщил, что Вотякова заключила договор с Псковским университетом на проведение экзаменов для иностранцев, которые проходили в офисе фирмы в Казани. Также Марина и Вилена искали мигрантов, желавших «купить» экзамены.

Экзаменаторами выступали четыре бывших педагога, в том числе пенсионеры — Зиляра Раджабова, Адель Рамазанова, Лира Латыпова и Анастасия Скорик, трудоустроенные через «Фемиду-К» с зарплатой от 3 до 10 тысяч рублей.

По версии следствия, организованная группа заранее давала ответы и проводила репетиции, а на экзаменах имитировала сдачу под видеозапись, результаты и видео отправлялись в университет и Институт русского языка имени Пушкина.

Клиентами «Фемиды-К» стали более 700 человек из разных стран.

Четверо обвиняемых частично признали вину, а Вотякова и Чикизова отказались от признания. Защитники попросили выступить в прениях.

Суд отложил слушание для допроса свидетелей. Прокуратура ходатайствовала о продлении ареста Чикизовой и домашнего ареста Вотяковой. Суд удовлетворил ходатайства на три месяца, несмотря на возражения подсудимых, пишет KazanFirst.

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