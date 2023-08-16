Кошмар начнется 16 августа и будет продолжаться до конца месяца: синоптики сказали, что это будет

Сильный ливень с грозой накроет Казань в 15:00

Синоптики прогнозируют, что вторая половина августа, начиная с 16 августа будет представлять из себя погодный кошмар. Такая ситация продлится до конца августа, жары жители столицы Татарстана в августе вряд ли ощутят. Последние теплые деньги прогнозируются на 17-18 августа.

Дополнение: по обновленным прогнозам синоптиков гроза ударит по Казани в районе 15 часов, дождь будет продолжаться около часа.

Сегодня в Казани в ближайшее время начнется сильный ливень с грозой, который, по прогнозам продлится около часа.

Первым удар стихии почувствует Советский район Казани — там дождь начнется в 14:20, к 14:30 гроза подберется к Приволжскому району, а к 14:40 стихия захватит Вахитовский и Ново-Савиновский район. К 15:10 фронт подберется к Кировскому, Московскому и Авиастроительному районам. К 16 часам гроза должна завершиться.

МЧС по Татарстану предупреждало, что сегодня возможны: сильный ветер до 20 м/с, грозы, град и туман.

По данным специалистов, в Казани сегодня выпадет 4,2 мм осадков. Также дожди ожидаются: 19 августа, в субботу, 22-24, 26-29 и 31 августа.

Более подробную информацию о погоде в Казани во второй половине месяца читайте в нашем лонгриде.