Стало известно, как будут выглядеть три новые станции казанского метро
Елена Валеева
Компания «Татинвестгражданпроект» презентовала инновационные эскизы трех будущих станций второй линии Казанского метрополитена - «Академическая», «Зилант» и «Тулпар». Информацию об этом опубликовал «БИЗНЕС Online».
Эскизы станций были разработаны на основе идей победителей конкурса: Максима Белова и Дениса Хохлова для «Тулпара», Алексея Матвеева и Ильи Готлиба для «Зиланта» и Александры Орловой и Алисы Силантьевой для «Академической».
Главный архитектор компании, Елена Валеева, отметила, что процесс разработки был результатом успешного объединения визуальных концепций с учетом технических и регулятивных требований метрополитена.
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