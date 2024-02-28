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Стало известно, как будут выглядеть три новые станции казанского метро

Стало известно, как будут выглядеть три новые станции казанского метро

Елена Валеева

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Компания «Татинвестгражданпроект» презентовала инновационные эскизы трех будущих станций второй линии Казанского метрополитена - «Академическая», «Зилант» и «Тулпар». Информацию об этом опубликовал «БИЗНЕС Online».

Каждая станция имеет свою уникальную концепцию: «Академическая» вдохновлена темой ядерного реактора, расположенного на улице, названной в честь выдающегося физика Евгения Завойского. Интерьер «Тулпара» украшен детскими рисунками, основанными на сказке о крылатом коне Тулпаре, а станция «Зилант» обещает погрузить посетителей в атмосферу пещеры дракона с зеленой подсветкой и декоративной чешуей.

Эскизы станций были разработаны на основе идей победителей конкурса: Максима Белова и Дениса Хохлова для «Тулпара», Алексея Матвеева и Ильи Готлиба для «Зиланта» и Александры Орловой и Алисы Силантьевой для «Академической».

Главный архитектор компании, Елена Валеева, отметила, что процесс разработки был результатом успешного объединения визуальных концепций с учетом технических и регулятивных требований метрополитена.

Ранее, Метшин заявил, что Куюки и Салмачи градостроительная ошибка 1990-х.

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