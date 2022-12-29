Стало известно, как будут работать сотрудники ГИБДД Казани в новогодние праздники

ГИБДД Казани опубликовала график работы всех подразделений в новогодние праздники.

Районные подразделения ГИБДД, расположенные по адресам: ул. Айдарова, д.24, ул. Иовлева, д. 1/9, ул. Хади Такташ, д. 73 и ул. Мамадышский тракт, д. 8 в последний день 2022 года - 31 декабря - не будут рассматривать ДТП. Прием граждан будет проводиться с 8.00 до 12.00.

1 и 2, а также 7 и 8 января отделения не будут работать. С 3 по 6 января 2023 года прием граждан будет осуществляться с 8.00 до 16.00 часов.

Отдел технического надзора и регистрации автомототранспортных средств на Оренбургском тракте в доме № 5 и на Тэцевской в доме №5 работают 31 декабря на час меньше. 1 и 2 января 2023 года – выходные дни, а уже с 3 января обратиться в отделения можно будет по привычному стандартному графику.

Зарегистрировать автомобиль в автосалонах "КАН-Авто" на Сибирском и Оренбургском трактах можно будет 31 декабря до шести вечера. 1, 2 января выходные дни, 3 января салоны работают до шести вечера.

В автосалонах "ТТС" на Декабристов, д. 96 и проспекте Победы, д. 194 отделения не будут работать с 1 по 7 января.

Пункт регистрации в МФЦ на проспекте Победы, д. 214 31 декабря работает в обычном режиме, а с 1 по 7 января – выходные.

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