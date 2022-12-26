Стало известно, как будут работать поликлиники Казани в новогодние праздники

Поликлиники и поликлинические отделения больниц для детей и взрослых в Казани в новогодние праздники будут работать каждый день с 8:00 до 18:00. Об этом сегодня, 26 декабря, в исполкоме заявила замглавы Управления здравоохранения столицы Татарстана Гульсина Хузиева.

С 31 декабря по 8 января в медучреждениях будут работать call-центры, регистратура, дежурные терапевтические и педиатрические бригады, процедурные кабинеты и кабинеты неотложной медпомощи. А вот специалисты узких профилей будут принимать пациентов только 3 и 6 числа, а потом - после праздников - в обычном режиме.

Отмечается, что в круглосуточном режиме в дни новогодних праздников в Казани будут работать стационары, роддома, гинекологические отделения и травматологические пункты.

Что касается стоматологий, то они будут работать с 9:00 до 18:00. Неотложную помощь в ночные часы можно получить в филиале №1 "Городская стоматология".

Ранее мы сообщали, что в Казани в новогодние праздники изменится график работы общественного транспорта.