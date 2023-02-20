Стало известно, будут ли усиливать контроль в аэропортах Татарстана из-за опасного вируса Марбург

Стало известно, будут ли усиливать эпидконтроль в аэропортах Татарстана из-за вируса Марбург

В Татарстане в аэропортах "Казань" и "Бегишево" не планируется вводить дополнительных эпидмер из-за нового опасного вируса "Марбург". Как сообщила изданию "Бизнес Онлайн" замглавы республиканского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина, меры и без того были ужесточены еще с начала пандемии коронавируса.

На данный момент продолжает действовать двойной контроль лиц, которые прибывают международными рейсами. Используют тепловизоры, осмотр, опрос пассажиров и экипажей, чтобы своевременно выявлять возможный завоз инфекций.

Если обнаружится заболевший, то проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Введение дополнительных мероприятий не требуется на сегодняшний день. Кроме того, в Татарстан не летают прямые рейсы в Экваториальную Гвинею.

Российский Роспотребнадзор усилил контроль из-за нового вируса Марбург. Известно, что передается он людям от летучих мышей, вызывает развитие геморрагической лихорадки. Первыми симптомами являются сильная головная боль, мышечные боли, мелкопапулезная сыпь.

Ранее ProKazan сообщал, что ВСУ под Угледаром применили против российских военных боеприпас с отравляющим веществом.