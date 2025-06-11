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· 16+ · Екатерина Елисеева

Стали известны подробности гибели женщины, найденной в озере под Казанью

В записке она писала, что...

pixabay

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Тело женщины было обнаружено в минувшее воскресенье в озере посёлка Осиново под Казанью. По информации источников KazanFirst, в её доме нашли блокнот с запиской, в которой она изложила свои переживания. В записке она писала, что не понимала причины своей болезни и не имела сил бороться с ней. Она ощущала, что не имеет будущего, и что её страдания лишь причиняют боль её близким. Женщина также отметила, что не может жить нормально и не хочет быть обузой для других.

В конце записки она добавила, что никто не мог ей помочь, и попросила не винить никого. Она завершила послание словами: «Мама, живи, мне все равно было не помочь».

Известно, что погибшей было 33 года. Причины её смерти и обстоятельства трагедии остаются под расследованием.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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