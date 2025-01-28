Стала известна причина прибытия подарных и медиков в Деревню Универсиады

Примерно в 11:30 в местных телеграм-каналах появилась информация о том, что около Деревни Универсиады стоят пожарные и машины скорой медицинской помощи.

Чуть позже стала известна причина прибытия экстренных служб на место.

Выяснилось, в одном из домов состоялись плановые пожарно-такстические учения. Об этом рассказали в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

Ранее мы писали о том, что в Зеленодольске молодые люди напали на мужчину.

Ссора началась с перепалки между двумя мужчинами. Очевидец рассказал, что попытался вмешаться...