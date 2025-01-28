Стала известна причина прибытия подарных и медиков в Деревню Универсиады
Екатерина Елисеева
Примерно в 11:30 в местных телеграм-каналах появилась информация о том, что около Деревни Универсиады стоят пожарные и машины скорой медицинской помощи.
Чуть позже стала известна причина прибытия экстренных служб на место.
Выяснилось, в одном из домов состоялись плановые пожарно-такстические учения. Об этом рассказали в Министерстве чрезвычайных ситуаций.
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