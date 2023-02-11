"Спасите, соседи!": В Татарстане отец и двое детей погибли в пожаре, мать и 1,5-годовалый ребенок успели выпрыгнуть из окна
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В Пестречинском районе Татарстана в ночном пожаре погибли отец и двое детей, мать с полуторгодовалым малышом успели выпрыгнуть в окно и спаслись, пишет Mash Iptash.
Дом многодетной семьи загорелся рано утром в Новом Шигалеево. Предварительно, огонь распространился по первому этажу, пока семья еще спала.
38-летняя мать успела записать голосовое сообщение в соседский чат, а потом выбросила маленького ребенка со второго этажа и выпрыгнула следом.
"Спасите, помоги, горим, соседи", - успела прокричать женщина и назвала адрес.
Мать и 1,5 годовалый малыш госпитализированы. По словам женщины, в доме остался муж и три дочери. Тело мужчины и двоих дочек уже нашли на пепелище, тело третьей девочки ищут.
Ранее мы сообщали, что в Казани мужчина вызвал скорую после взрыва петард в квартире, а потом атаковал ими же приехавших медиков.