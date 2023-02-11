"Спасите, соседи!": В Татарстане отец и двое детей погибли в пожаре, мать и 1,5-годовалый ребенок успели выпрыгнуть из окна

В Татарстане отец и двое детей сгорели заживо при пожаре, мать успела записать голосовое сообщение в соседский чат

В Пестречинском районе Татарстана в ночном пожаре погибли отец и двое детей, мать с полуторгодовалым малышом успели выпрыгнуть в окно и спаслись, пишет Mash Iptash.

Дом многодетной семьи загорелся рано утром в Новом Шигалеево. Предварительно, огонь распространился по первому этажу, пока семья еще спала.

38-летняя мать успела записать голосовое сообщение в соседский чат, а потом выбросила маленького ребенка со второго этажа и выпрыгнула следом.

"Спасите, помоги, горим, соседи", - успела прокричать женщина и назвала адрес.

Мать и 1,5 годовалый малыш госпитализированы. По словам женщины, в доме остался муж и три дочери. Тело мужчины и двоих дочек уже нашли на пепелище, тело третьей девочки ищут.

Ранее мы сообщали, что в Казани мужчина вызвал скорую после взрыва петард в квартире, а потом атаковал ими же приехавших медиков.