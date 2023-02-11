Новости Казани
· Служба новостей

"Спасите, соседи!": В Татарстане отец и двое детей погибли в пожаре, мать и 1,5-годовалый ребенок успели выпрыгнуть из окна

В Татарстане отец и двое детей сгорели заживо при пожаре, мать успела записать голосовое сообщение в соседский чат
"Спасите, соседи!": В Татарстане отец и двое детей погибли в пожаре, мать и 1,5-годовалый ребенок успели выпрыгнуть из окна

Фото: открытые источники

В Пестречинском районе Татарстана в ночном пожаре погибли отец и двое детей, мать с полуторгодовалым малышом успели выпрыгнуть в окно и спаслись, пишет Mash Iptash.

Дом многодетной семьи загорелся рано утром в Новом Шигалеево. Предварительно, огонь распространился по первому этажу, пока семья еще спала.

38-летняя мать успела записать голосовое сообщение в соседский чат, а потом выбросила маленького ребенка со второго этажа и выпрыгнула следом.

"Спасите, помоги, горим, соседи", - успела прокричать женщина и назвала адрес.

Мать и 1,5 годовалый малыш госпитализированы. По словам женщины, в доме остался муж и три дочери. Тело мужчины и двоих дочек уже нашли на пепелище, тело третьей девочки ищут.

Ранее мы сообщали, что в Казани мужчина вызвал скорую после взрыва петард в квартире, а потом атаковал ими же приехавших медиков.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

"Ну, мы дотянем": самолет президента Путина совершил вынужденную посадку из-за неожиданного ЧП

Интересное

21 час назад

"Примирительный рулет" и другие идеи: казанцы поделились рецептами для идеального ужина на 14 февраля

обработка квартиры горячим туманом

Новости России

21 час назад

Объявлена охота на укровоина, убившего российских пленных просто так, ради забавы

Редакция помогает

3 дня назад

Работа везде: от завода до кондитерской. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани

Профи - недорогой репетитор по английскому языку

Новости России

день назад

"Привозишь пацанов, а через сутки увозишь их уже двухсотыми": украинский военный заявил о тяжелой обстановке под Авдеевкой

Новости России

20 часов назад

Привет Зеленскому: в Киеве и Харькове прогремели мощные взрывы, по всей территории Украины работает воздушная тревога

Новости Казани

день назад

Мобилизованного без селезенки из Казани отправили штурмовать Авдеевку: жена говорит, что не дали ни амуниции, ни подготовки

Новости Казани

день назад

"На Вашингтон": "САРМАТмобиль" из Казани шокирует гаишников и жителей Белгорода

Новости мира

день назад

"Сотни танков и 300 тысяч настырных русских": разведка Пентагона пришла в ужас, получив данные о новом наступлении ВС РФ
Новости Казани
59 минут назад

"Спасите, соседи!": В Татарстане отец и двое детей погибли в пожаре, мать и 1,5-годовалый ребенок успели выпрыгнуть из окна

"Спасите, соседи!": В Татарстане отец и двое детей погибли в пожаре, мать и 1,5-годовалый ребенок успели выпрыгнуть из окна

Новости России

34 минуты назад

"Нечаянно развязали маленькую войну": российские десантники под Херсоном вышли пристрелять гранатомет и устроили в рядах ВСУ большой переполох

Интересное

21 час назад

"Примирительный рулет" и другие идеи: казанцы поделились рецептами для идеального ужина на 14 февраля

Новости России

44 минуты назад

"Закапывают, как собак, обмазывают хлоркой": Баранец раскрыл новую технологию секретных украинских кладбищ

Новости России

10 часов назад

"Сущий ад": офицер ЛНР описал, в какой ситуации оказались сейчас украинские боевики
В Казани мужчина вызвал скорую после взрыва петард в квартире, а потом атаковал ими же приехавших медиков

Новости мира

14 часов назад

В ООН признали подлинность записи с расстрелом русских пленных и задали Украине неудобный вопрос

Новости России

17 часов назад

"Не заслуживает снисхождения": присяжные не пожалели Фургала, ему вынесли суровый приговор

Новости Казани

18 часов назад

"Вот что такое - дурилка картонная!": житель Казани купил смартфоны в интернете, но получил что-то странное
Нелюбителям холода показали, куда податься: где в Казани можно тепло и уютно отдохнуть