В Казани мужчина вызвал скорую после взрыва петард в квартире, а потом атаковал ими же приехавших медиков
Фото: kazanfirst.ru
В Казани 33-летний местный житель атаковал карету скорой помощи петардами, пишет Mash Iptash.
Медики приехали на вызов о взрыве петард в квартире. Они при этом усомнились, здоров ли мужчина психически.
Как только врачи приехали, мужчина начал сбрасывать подожженные петарды на землю в сторону служебного медицинского автомобимля.
Сообщается, что позднее на место прибыли сотрудники полиции, которые убедили мужчину проехать в психиатрическую больницу.