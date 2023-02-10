В Казани мужчина вызвал скорую после взрыва петард в квартире, а потом атаковал ими же приехавших медиков

В Казани мужчина закидывал петардами машину скорой помощи

В Казани 33-летний местный житель атаковал карету скорой помощи петардами, пишет Mash Iptash.

Медики приехали на вызов о взрыве петард в квартире. Они при этом усомнились, здоров ли мужчина психически.

Как только врачи приехали, мужчина начал сбрасывать подожженные петарды на землю в сторону служебного медицинского автомобимля.

Сообщается, что позднее на место прибыли сотрудники полиции, которые убедили мужчину проехать в психиатрическую больницу.