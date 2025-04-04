Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Появилась фотография с места убийства 5-летнего мальчика матерью в Казани

Ход расследования уголовного дела находится под...

pixabay

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Следователи полагают, что трагедия произошла 4 апреля 2025 года в одной из квартир дома №8А на улице Фучика в Казани. Там было обнаружено тело пятилетнего мальчика. По предварительным данным, смертельные травмы ребёнку нанесла его 27-летняя мать. Женщина, находясь в неадекватном состоянии, причинила сыну множественные ножевые ранения в область жизненно важных органов.

На место трагедии выезжали исполняющий обязанности прокурора Приволжского района Казани Рустем Сибагатуллин и прокурор города Олег Дроздов для координации работы правоохранительных органов.

Ход расследования уголовного дела находится под контролем прокуратуры.

Ранее мы писали о том, что в Казани мужчина жестоко избил свою мать.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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