Соцсети: на Казанке 25 марта едва не утонули 2 мальчика
Казань на максималках
Свидетели рассказали, что дети решили покататься на велосипедах по тонкому льду и провалились в воду. К счастью, мимо проходил мужчина, который не растерялся и успел вытащить ребят, а также один из велосипедов. Об этом рассказали в телеграм-канале "Казань на максималках".
Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах нашли тело пенсионера с огнестрельным ранением.
О произошедшем сообщили пользователи в социальных сетях. По предварительным данным, трагедия случилась в...
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