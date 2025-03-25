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Соцсети: на Казанке 25 марта едва не утонули 2 мальчика

К счастью, мимо проходил мужчина

Казань на максималках

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Свидетели рассказали, что дети решили покататься на велосипедах по тонкому льду и провалились в воду. К счастью, мимо проходил мужчина, который не растерялся и успел вытащить ребят, а также один из велосипедов. Об этом рассказали в телеграм-канале "Казань на максималках".

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах нашли тело пенсионера с огнестрельным ранением.

О произошедшем сообщили пользователи в социальных сетях. По предварительным данным, трагедия случилась в...

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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