Снег с дождем заволокли Казань 19 ноября
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В региональной столице Татарстана вечером, 19 ноября 2024 года, выпали дождь и снег. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.
В телеграм-каналах говорят, что снег видели на ул. Пушкина и Декабристов.
Профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что в столице и во всем Татарстане 6 месяц подряд фиксируется температура выше климатической нормы. Сейчас в Казани должен быть сформирован снежный покров, но его не будет еще неделю, пишет «Татар-информ».
По прогнозу Gismeteo, положительные температуры в дневное время в городе сохранятся приблизительно до 28 ноября 2024 года. После этого прогнозируется похолодание.
Ранее мы писали о том, что ректор Казанского федерального университета Сафин объяснил, из чего сделан памятник Конфуцию. Эксперты перед изготовлением обращали внимание на свои финансовые возможности.
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