Снег с дождем заволокли Казань 19 ноября

В региональной столице Татарстана вечером, 19 ноября 2024 года, выпали дождь и снег. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

В телеграм-каналах говорят, что снег видели на ул. Пушкина и Декабристов.

Профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что в столице и во всем Татарстане 6 месяц подряд фиксируется температура выше климатической нормы. Сейчас в Казани должен быть сформирован снежный покров, но его не будет еще неделю, пишет «Татар-информ».

По прогнозу Gismeteo, положительные температуры в дневное время в городе сохранятся приблизительно до 28 ноября 2024 года. После этого прогнозируется похолодание.

Ранее мы писали о том, что ректор Казанского федерального университета Сафин объяснил, из чего сделан памятник Конфуцию. Эксперты перед изготовлением обращали внимание на свои финансовые возможности.