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Снег с дождем заволокли Казань 19 ноября

Снег видели на ул. Пушкина и Декабристов

pixabay

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В региональной столице Татарстана вечером, 19 ноября 2024 года, выпали дождь и снег. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

В телеграм-каналах говорят, что снег видели на ул. Пушкина и Декабристов.

Профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что в столице и во всем Татарстане 6 месяц подряд фиксируется температура выше климатической нормы. Сейчас в Казани должен быть сформирован снежный покров, но его не будет еще неделю, пишет «Татар-информ».

По прогнозу Gismeteo, положительные температуры в дневное время в городе сохранятся приблизительно до 28 ноября 2024 года. После этого прогнозируется похолодание.

Ранее мы писали о том, что ректор Казанского федерального университета Сафин объяснил, из чего сделан памятник Конфуцию. Эксперты перед изготовлением обращали внимание на свои финансовые возможности.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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