Ректор КФУ Сафин объяснил, из чего сделан памятник Конфуцию

Памятник Конфуцию, который появился в сквере около Научной библиотеки Лобачевского, изготовлен далеко не из пластика. Об этом сообщил ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин. Специалист рассказал, что для создания объекта использовался искусственный камень. Самому ректору памятник очень нравится.

Эксперты перед изготовлением обращали внимание на свои финансовые возможности.

Скульптура появилась в городе для студентов из Китая, которых много в вузе. Одновременно с этим, как заявил ректор, Конфуций - создатель 1-го на планете университета. Сафин подчеркнул, что его нахождение возле библиотеки — это просто «красивая история». Помимо этого, сам памятник в планах должен стать территорией притяжения людей.

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