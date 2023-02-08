"Смертельное купание": в Казани отец по неосторожности выронил двухмесячную дочь и убил ее

В Казани двухмесячная девочка скончалась из-за неосторожности своего отца во время купания, пишет РЕН ТВ.

Все случилось 6 февраля. Мужчина решил выкупать дочь, пока матери дома не было. Малышка случайно выскользнула у него из рук и ударилась головой о бортик ванны.

Отец уложил ребенка в кроватку, при этом матери ничего не сказал. Через некоторое время состояние девочки ухудшилось. Мужчина хотел спасти ее, но не успел, она скончалась.

В настоящий момент мужчину задержали. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Известно, что семья девочки была благополучной.

Ранее мы сообщали, что расследование уголовного дела в отношении экс-ректора КФУ Гафурова завершено.