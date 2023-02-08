"Ъ": расследование уголовного дела в отношении экс-ректора КФУ Гафурова завершено

По данным издания "Ъ", расследование уголовного дела в отношении сообщил, что расследование уголовного дела Ильшата Гафурова, обвиняемого в подстрекательстве к убийству, завершено.

Защита экс-ректора КФУ настаивает на незаконности уголовного преследования, поскольку не было отменено решение прокуратуры, которая признала Гафурова непричастным к данному преступлению. Вину Гафуров не признает.

Ректора Казанского федерального университета задержали вечером 21 декабря 2021 года в Казани и доставили в Москву. В марте 2022 года его отстранили от руководства вузом.

Дело Ильшата Гафурова связано с убийством бизнесмена Айдара Исрафилова в 1999 году.

Ранее мы сообщали, что жителя Татарстана, который подозревается в убийстве девочки-инвалида, в суде активно защищает бывшая жена.