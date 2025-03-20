Школьник из Казани от безделья сообщил экстренным службам о стрельбе

Как сообщает KazanFirst, ученик 4-го класса пожаловался на боль в животе и ушел с уроков домой. Оставшись один, он решил позвонить в экстренные службы и сообщил, что на школу якобы совершено нападение: слышна стрельба, а все ученики прячутся в подвале. Также он заявил, что есть жертвы.

Ложный вызов быстро раскрыли, а на родителей ребенка составили административный протокол. При этом отмечается, что школьник воспитывается в благополучной семье.

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