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· 16+ · Екатерина Елисеева

Школьник из Казани от безделья сообщил экстренным службам о стрельбе

Также он заявил, что есть жертвы

pixabay

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Как сообщает KazanFirst, ученик 4-го класса пожаловался на боль в животе и ушел с уроков домой. Оставшись один, он решил позвонить в экстренные службы и сообщил, что на школу якобы совершено нападение: слышна стрельба, а все ученики прячутся в подвале. Также он заявил, что есть жертвы.

Ложный вызов быстро раскрыли, а на родителей ребенка составили административный протокол. При этом отмечается, что школьник воспитывается в благополучной семье.

Ранее мы писали о том, что главу Алексеевского исполкома Татарстана оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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