Казанский парк «Черное озеро» начнут украшать к Новому году уже в ноябре

В парке «Черное озеро», который находится в Казани, стали осушать водоем к зиме. Об этом изданию «БИЗНЕС Online» рассказали в дирекции парков и скверов региональной столице Республики Татарстан.

Помимо этого, уже в ноябре парк эксперты станут готовить к Новому году. Эксперты начнут устанавливать новогодние атрибуты, однако в настоящее время точное время пока неизвестно.

Праздничные мероприятия по традиции пройдут на Черном озере и во многих других общественных местах города Казани.

Ранее мы писали о том, что супружеская пара Каюмовы из Набережных Челнов Республики Татарстан похвастались своим урожаем. Местные жители смогли вырастить лимон весом 1,3 кг прямо в собственной квартире. Каюмов добавил, что важно не упустить момент сбора урожая, чтобы не испортить дерево. Известно, что на растении еще дозревают 3 плода. Видео.