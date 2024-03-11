СК возбудил уголовное дело после обвала козырька магазина в Казани

По факту обрушения козырька магазина «Магнит» в Дербышках под Казанью было возбуждено уголовное дело в отношение неустановленных лиц. Об сообщило следственное управление СК РФ по РТ.

По сообщению ведомства, при проведении расследования дела будет дана правовая оценка лицам, которые были ответственны за обеспечение безопасности в поврежденном здании.

ЧП произошло накануне вечером. Специалистами спецслужб был установлен факт обрушения пристроенного козырька к зданию. Площадь здания составляла 75 квадратных метров. Подробнее об этом в материале редакции PROKAZAN.