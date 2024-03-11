МЧС: под обрушившейся кровлей «Магнита» в Дербышках пострадавших не нашли

10 марта, в Советском районе Казани из-за большого скопления снега обвалилась крыша магазина «Магнит». На место происшествия были направлены пожарные, кинологический расчет и спасатели, под обвалом могли находиться люди. Редакция PROKAZAN выясняла все детали происшествия, которое только по счастливой случайности не унесло ничьих жизней.

МЧС: «Под обвалом, возможно, находятся люди»

Вечером, 10 марта, в 16:24 поступила информация об обвале козырька продуктового магазина «Магнит». ЧП произошло в Советском районе, в жилом массиве Дербышки. Работники магазина и покупатели смогли покинуть здание через запасной выход.

МЧС по РТ распространило пресс-релиз, где утверждалось, что под завалами козырька могли находиться люди.

На место происшествия были направлены работники пожарно-спасательной части №71, кинологический расчет и поисково-спасательный отряд. Специалистами служб был установлен факт обрушения пристроенного козырька к зданию, площадь которого составляет 75 квадратных метром. Было объявлено о проведении работ по разбору завалов.

Прокуратура Татарстана сообщила, что на место происшествия был направлен представитель ведомства. А прокуратура Советского района организовала проверку по факту обрушения крыши.

После обследования зоны происшествия, пострадавших не было обнаружено. К разбору завалов приступила тяжелая техника от управляющей компании и подрядной организации.

Козырек сложился в одно мгновение, женщина еле успела забежать в магазин

По видеозаписи, которая распространилась в соцсетях, удалось установить, что козырек магазина обрушился в одно мгновение. Вот на кадрах женщина спокойным шагом подходит к автоматическим дверям «Магнита», а вот она уже стремглав забегает внутрь, почувствовав, что сверху на нее летит кровля.

Можно констатировать, что только по счастливой случайности в данном инциденте никто не пострадал. В Казани это далеко не первый случай, который происходил из-за снега. В соцсетях распространялось видео о проблемах с крышей алкомаркета «Порт». А в начале февраля произошел и вовсе вопиющий случай.

В феврале произошло смертельное обрушение кровли

В начале февраля 2024 года в столице РТ, на улице Тэцевской обрушилась крыша здания. Причина банальна — большое скопление снега. В тот раз без пострадавших не обошлось. 1 человек погиб.

Трагедия произошла в Московском районе у здания «Втормет». Над устранением последствий трагедии работали 36 человек и 11 единиц техники. Общая площадь обвала составила почти 2 тысячи кв м.

Автор фото: МЧС России

Из разрушенного здания самостоятельно выбрались 39 человек. Однако позже стало известно, что под завалами работники казанского поисково-спасательного отряда МЧС РФ обнаружили тело 34-летнего работника предприятия.

По инициативе прокуратуры РТ было возбуждено уголовное дело о нарушении норм охраны труда, что повлекло по неосторожности смерть человека.

Кажется, что надзорным органам стоит более пристально присмотреться к уборке снега с крыши городских зданий. Во-первых, в марте снег по-прежнему еще идет, а более теплая погода и весеннее солнце делает его более тяжелым, что может еще привести к негативным последствиям.

Метшин: «Мне стыдно за уборку снега в Казани»

Мэр Казани Ильсур Метшин ранее признавался, что этой зимой городские власти не смогли справиться с уборкой снег. По его словам, руководство города к такому снежному апокалипсису не было готово.

«Лично мне, как мэру, стыдно перед горожанами за доставленные неудобства, которые были вызваны большим скоплением снега, к чему мы не были готовы. В дальнейшем, будем стараться работать лучше», — заявлял мэр столицы РТ.

Автор фото: Мэрия Казани

Метшин отметил, что главная проблема заключается в нехватке работников механизаторов и тракторов. Объясняется это тем, что у города нет возможности достойно оплачивать труд данных специалистов, так как частные работодатели платят им до 150 тысяч рублей. Однако в государственных организациях потолок – 50-70 тысяч рублей.

Градоначальник дал обещание, что после такой снежной зимы будут сделаны соответствующие выводы и власти города заранее будут готовиться к неожиданным проявлениям погоды следующей зимой.

Напомним, за эту зиму из Казани было вывезено более 1,7 млн тонн снега. Таким образом, был побит рекорд зимы 2010-2011 года, когда было вывезено 1,65 млн тонн.