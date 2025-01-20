Система ПВО отработала по украинским БПЛА, которые пытались атаковать Казань

Система ПВО нейтрализовала украинские беспилотники, которые предположительно планировали атаку на вертолетный завод в Казани.

По предварительным данным, ВСУ использовали беспилотники самолётного типа «Лютый», являющиеся репликами турецкого «Байрактара». Эти дроны ранее уже применялись для атак на территории Татарстана.

Казанцы сообщили о третьей серии взрывов около 6:50 утра, при этом в некоторых районах звучали сирены, пишет Mash.

Минобороны РФ уточнило, что за прошедшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник. Из них 14 были сбиты над Брянской областью, 6 – над Калужской, 3 – над Белгородской и Курской, 2 – над Рязанской и Орловской, и ещё один – над Татарстаном.

Ранее мы писали о том, что самолёт кружит в 80 км от казанского аэропорта из-за плана "Ковёр".