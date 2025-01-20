SHOT: самолёт кружит в 80 км от казанского аэропорта из-за плана "Ковёр"
Анастасия Шарова
Самолёт компании Red Wings, выполнявший рейс Ташкент – Казань, находится в ожидании посадки, кружа в 80 километрах от города. Это связано с введением плана «Ковёр» в регионе.
В аэропорту Казани временно ограничили приём и отправку самолётов из-за угрозы беспилотников, пишет SHOT.
"Внимание" Республика Татарстан" Опасность атаки беспилотными воздушными судами. По возможности оставайтесь дома, не подходите к окнам. Телефон экстренных служб 112.", - предупреждает МЧС.
Ранее мы писали о том, что в Казани 14 января 2025 года, произошло нападение на промышленное предприятие.
В тот день, глава Татарстана Рустам Минниханов, получив срочные сведения, отправился на место инцидента и послушал доклады.
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