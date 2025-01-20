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SHOT: самолёт кружит в 80 км от казанского аэропорта из-за плана "Ковёр"

В аэропорту Казани временно ограничили приём и ...

Анастасия Шарова

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Самолёт компании Red Wings, выполнявший рейс Ташкент – Казань, находится в ожидании посадки, кружа в 80 километрах от города. Это связано с введением плана «Ковёр» в регионе.

В аэропорту Казани временно ограничили приём и отправку самолётов из-за угрозы беспилотников, пишет SHOT.

"Внимание" Республика Татарстан" Опасность атаки беспилотными воздушными судами. По возможности оставайтесь дома, не подходите к окнам. Телефон экстренных служб 112.", - предупреждает МЧС.

Ранее мы писали о том, что в Казани 14 января 2025 года, произошло нападение на промышленное предприятие.

В тот день, глава Татарстана Рустам Минниханов, получив срочные сведения, отправился на место инцидента и послушал доклады.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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