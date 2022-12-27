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Синоптики рассказали, какой будет погода в Татарстане в новогоднюю ночь

Синоптики рассказали, какой будет погода в Татарстане в новогоднюю ночь

Фото: m.berdsk-online.ru

В Татарстане синоптики рассказали, какими будут предпраздничные дни и новогодняя ночь в республике.

В среду, 28 декабря, в Татарстане большую часть суток осадков не ожидается, только днем, в крайних западных районах республики возможен небольшой снег. Ночью температуры понизятся до -11..-16°, при прояснениях до -20°, днем не превысят -6..-11°.

В четверг, 29 декабря, при прохождении атмосферного фронта северо-западного циклона в наших районах ожидаются снег и местами метель. Температуры воздуха ночью составят от -6 до -11°, на востоке до -13°, днем от -3 до -8.

Предварительно, 30 декабря в большинстве районов республики пройдет небольшой снег, температуры составят ночью -8..-13°, при прояснениях до -16°, днем повысятся до -1..-6°.

31 декабря погода будет теплой: днем обещают небольшой снег. Ночью температура воздуха составит -1..-6°, на востоке до -9°, днем потеплеет до -4..+1°. Новогодняя ночь прогнозируется теплой с температурами от -4 до +1° и с осадками в виде снега, мокрого снега, местами с дождем, сообщает республиканский Гидрометцентр.

Ранее мы сообщали, что синоптики рассказали о сильном похолодании, которое идет на Татарстан.

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