"Люто": синоптики рассказали о сильном похолодании, которое идет на Татарстан
Фото: yar.mk.ru
Во вторник, 27 декабря, в Татарстан начнет приходить похолодание.
Температура воздуха ночью составит -9..-14 градусов, при прояснениях до -17. Днем будет до -12.
28 декабря в республике сохранится облачная погода с небольшим снегом. Ночью похолодает до -20. Столбики термометров днем покажут -6..-11 градусов.
В среду, 29 декабря, в некоторых районах РТ синоптики Гидрометцентра прогнозируют метель. В ночные часы температура воздуха составит от -6 до -13. Днем же - от -3..-8. На дорогах сохранятся сильная гололедица.