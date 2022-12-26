"Люто": синоптики рассказали о сильном похолодании, которое идет на Татарстан

Во вторник, 27 декабря, в Татарстан начнет приходить похолодание.

Температура воздуха ночью составит -9..-14 градусов, при прояснениях до -17. Днем будет до -12.

28 декабря в республике сохранится облачная погода с небольшим снегом. Ночью похолодает до -20. Столбики термометров днем покажут -6..-11 градусов.

В среду, 29 декабря, в некоторых районах РТ синоптики Гидрометцентра прогнозируют метель. В ночные часы температура воздуха составит от -6 до -13. Днем же - от -3..-8. На дорогах сохранятся сильная гололедица.

