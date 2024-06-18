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Сборная Армении снялась с Игр БРИКС в Казани в художественной гимнастике

Спортсменка написала в своем телеграм-канале, что она расстроена

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Сильва Саргсян, которая является лидером сборной Армении по художественной гимнастке, рассказала в своих социальных сетях о том, что ни она, ни ее команда не будут выступать на Играх БРИКС в региональной столице Татарстана. Турнир по этому виду спорта состоится в Казани с 20 по 22 июля 2024 года, среди сениорок и юниорок.

Девушка написала в своем телеграм-канале, что она расстроена, что команда Армении снялась с выступления и теперь она не будет участвовать в соревнованиях.

Напомним, в марте 2024 года Сильва Саргсян принимала участие в турнире «Гран-при Москва» и даже стала его призером в определенных видах спортивной программы.

Ранее мы писали о том, что на Играх БРИКС в Казани единственный спортсмен в области синхронного плавания Александр Мальцев занял 1 место. Мальцев был готов показать максимально хорошее выступление.

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