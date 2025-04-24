Сбивший пенсионерку в Казани водитель экскаватора заявил, что не заметил ее

На перекрестке улиц Даурская и Зорге 76-летняя жительница Казани переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. Однако водитель большегруза не уступил ей дорогу и наехал, в результате чего женщина погибла. Видео наезда.

По словам водителя, он якобы посмотрел, но не заметил пешехода, так как солнечные лучи ослепляли его. Он не понял, что наехал на человека, и продолжил движение. Об этом он узнал только после того, как прибыли правоохранительные органы.

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