Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Сбивший пенсионерку в Казани водитель экскаватора заявил, что не заметил ее

Он не понял, что наехал на человека

ГАИ

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На перекрестке улиц Даурская и Зорге 76-летняя жительница Казани переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. Однако водитель большегруза не уступил ей дорогу и наехал, в результате чего женщина погибла. Видео наезда.

По словам водителя, он якобы посмотрел, но не заметил пешехода, так как солнечные лучи ослепляли его. Он не понял, что наехал на человека, и продолжил движение. Об этом он узнал только после того, как прибыли правоохранительные органы.

Ранее мы писали о том, что в Зеленодольске ребенок получил переломы во время ссоры пары.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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