Жители Татарстана в этом году не смогут сдать новогоднюю елку на переработку

В этом году жителям Татарстана придется избавляться от новогодних елок старым способом - выносить их на помойку. Площадок, на которых собирали елки на переработку, в этом году в республике открыто не будет. Об этом пишут "Челнинские известия" со ссылкой на Приволжскую экологическую компанию.

Годом ранее и до этого подобные пункты работали в Казани, в Челнах. Елки, которые стали ненужными, отправлялись в фермерские хозяйства: кора и хвоя шли животным в качестве витаминной добавки, а измельченные стволы использовали для подстилок в животноводстве.

В этом году ранее принимавшие участие в акции организации отказались брать хвойники на переработку.