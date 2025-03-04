Самолет рейса Душанбе - Казань вернулся в аэропорт из-за неполадок

Самолет, выполнявший рейс N4-1406 из Душанбе в Казань, из-за технических обстоятельств возвратился в точку вылета. По информации Nordwind Airlines, прибытие в столицу Татарстана перенесли с 10:20 на 15:20.

Изменились и планы на вылет рейса N4-60 из Казани в Москву: вместо 12:30 он отправится в 19:05. Представители авиакомпании уточнили, что перелеты осуществят на резервном борту, а пассажирам будет предоставлен весь необходимый сервис согласно федеральным авиационным правилам.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане в 2 раза увеличилось число заболевших метапневмовирусом.

Врачи предупреждают, что распространение вируса может привести к эпидемии и введению ограничительных мер.