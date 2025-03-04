В Татарстане в 2 раза увеличилось число заболевших метапневмовирусом

В Татарстане количество заболевших метапневмовирусом за короткий срок выросло вдвое. Эта инфекция, поражающая лёгкие и бронхи, уже обнаружена в нескольких регионах России. Врачи предупреждают, что распространение вируса может привести к эпидемии и введению ограничительных мер.

Специалисты отмечают, что симптомы заболевания схожи с ОРВИ, но в тяжёлых случаях оно может вызвать бронхит или пневмонию, особенно у младенцев. Главный внештатный торакальный хирург республики Михаил Бурмистров заявил, что человечество столкнулось с новой волной инфекций, а эффективность антибиотиков снижается из-за растущей устойчивости бактерий.

Первая вспышка была зафиксирована в Китае в январе, после чего вирус начал распространяться в России. Заболевшие выявлены в Бурятии, Свердловской области, Алтайском крае и Казахстане. В Татарстане зарегистрировано уже пять случаев.

По словам главного внештатного инфекциониста республики Халита Хаертынова, у детей до года иммунная система ещё недостаточно сформирована, поэтому даже незначительный кашель у них может привести к пневмонии.

В связи с этим Роспотребнадзор усилил мониторинг ситуации и меры профилактики, пишет Татарстан 24.