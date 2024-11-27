Самолет Казань – Стамбул задержали на 8 часов 40 минут

В аэропорту Казани почти на 9 часов задерживается воздушное судно в Стамбул. Почему это происходит неизвестно, пишет «БИЗНЕС Online».

Самолет должен был отправиться в турецкий город 27 ноября ночью — в 03:05, однако рейс был перенесен на 11:45. Известно, что задержка не связана с погодными условиями.

Известно, что сегодня в Казани туман. 26 ноября из-за него задержали некоторые рейсы на прилет и вылет. Часть воздушных судов ушла на аэропорты Нижнекамска, Самары и Ульяновска. Людям задержанных рейсов предоставляли напитки и еду.

Ранее мы писали о том, что в результате столкновения ВАЗ 21140 и фуры в Татарстане погибли 3 человека. На месте дорожного происшествия был первый зам Нижнекамского прокурора Рустем Хазипов. В настоящее время началась проверка, итоги которой контролируют сотрудники ведомства.