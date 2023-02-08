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"Салат теперь дорогое удовольствие, почти деликатес": в Казани резко взлетели цены на помидоры и огурцы

"Салат теперь дорогое удовольствие, почти деликатес": в Казани резко взлетели цены на помидоры и огурцы

Фото: открытые источники

На рынках Казани резко поднялись цены на помидоры и огурцы. Стоимость красных и круглых томатов превышает тысячу рублей за килограмм, сообщает 116.RU.

Самыми дорогими оказались томаты из Узбекистана - 1200 рублей. Далее идут сахарные томаты также из этой страны - 600 рублей за килограмм. Помидоры из Баку стоят 400 рублей.

Не легче и с огурцами. Самые дорогие стоят от 850 рублей за кило. Они из Баку. Крымские огурцы стоят 750 рублей, а местные, татарстанские, - от 600 рублей.

"Сейчас и возить сложнее, и цены после спецоперации выросли. Если раньше всё шло через Белоруссию, то сейчас это страна — враг № 2, поэтому весь импорт идет через Турцию. Ну вы представляете, как растет изначальная цена из-за такой логистики", — пояснили продавцы.

Вторая причина - новый урожай. То, что везут сейчас, относится к этой категории. Позднее цены будут снижаться.

Ранее мы сообщали, куда податься, чтобы платили от 200 тысяч в месяц - названы наиболее высокооплачиваемые вакансии в Татарстане.

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