Куда податься, чтобы платили от 200 тысяч в месяц: названы наиболее высокооплачиваемые вакансии в Татарстане

"Работа.ру" провела исследование предложений на рынке труда Татарстана. Аналитики пришли к выводу, что в регионе можно получить от 200 тысяч рублей в месяц, особенно если ты - стоматолог-имплантолог с опытом от 3 лет, именно такую зарплату предлагают этому специалисту в Набережных Челнах.

На втором месте по уровню зарплат стоят вакансии фрезеровщиков. В Казани такому специалисту готовы платить до 140 тысяч рублей в месяц. Важное условие - наличие опыта от 3 лет.

120 тысяч предлагают ведущему менеджеру в обувной фирме.

От 110 тысяч рублей готовы дать главному инженеру, который будет работать на гипсовом заводе. До 100 тысяч в Татарстане может получить брафиттер-стилист.

Пробились в топ и агрономы - в Казани им предлагают до 120 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что экономист из Татарстана оценил идею Госдумы мобилизовать безработных россиян.