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Сайты Игр БРИКС подверглись хакерской атаке

Цифровые каналы Игр БРИКС подверглись мощной DDoS-атаке, об этом ТАСС рассказал Владимир Дрюков, директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Цифровые каналы Игр БРИКС подверглись мощной DDoS-атаке, об этом ТАСС рассказал Владимир Дрюков, директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC
Десятки тысяч вредоносных запросов тремя волнами обрушились на сайты Академии тенниса, Центрального стадиона и других объектов спортивного мероприятия.

Хакеры несколько раз меняли тактику и использовали даже непопулярные способы атаки, центр противодействия кибератакам продолжает контролировать ситуацию.
Ранее мы писали, что отстранённый спортивный комментатор Игр БРИКС Иваницкий не считает себя неправым в своих высказываниях о "русичах" и "шмарах".

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