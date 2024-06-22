Сайты Игр БРИКС подверглись хакерской атаке

Цифровые каналы Игр БРИКС подверглись мощной DDoS-атаке, об этом ТАСС рассказал Владимир Дрюков, директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC

Десятки тысяч вредоносных запросов тремя волнами обрушились на сайты Академии тенниса, Центрального стадиона и других объектов спортивного мероприятия.



Хакеры несколько раз меняли тактику и использовали даже непопулярные способы атаки, центр противодействия кибератакам продолжает контролировать ситуацию.Ранее мы писали , что отстранённый спортивный комментатор Игр БРИКС Иваницкий не считает себя неправым в своих высказываниях о "русичах" и "шмарах".