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"С зарядкой для телефонов и кондиционерами": в Казани ко Дню города закупят 25 троллейбусов нового поколения за 642,4 млн рублей

В Казани ко дню города закупят 25 троллейбусов с кондиционерами за 642,4 млн рублей
"С зарядкой для телефонов и кондиционерами": в Казани ко Дню города закупят 25 троллейбусов нового поколения за 642,4 млн рублей

Фото: открытые источники

В Казани ко Дню города закупят 25 троллейбусов нового поколения. Информацию подтвердили в пресс-службе МУП "Метроэлектротранс".
Отмечается, что эти троллейбусы изготавливаются в Беларуси, на Минском автозаводе. Внутри салона у них нет привычной шахты моторного отсека, а потому производители увеличили количество пассажирских мест до рекордных 90.
Из 90 мест 34 будут сидячими, 14 - низкопольными.

Для движения транспорту не требуется контактная сеть, автономно троллейбус может двигаться до 2 километров.
В салоне для пассажиров оборудованы розетки для подзарядки телефонов, есть кондиционеры.

Поставить транспорт планируется в течение ближайших шести месяцев, на это планируется выделить 642,4 млн рублей. На дороги Казани они выйдут ориентировочно ко Дню города.

Ранее мы сообщали, что казанцы требуют провести реформу общественного транспорта.

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