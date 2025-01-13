С 15 по 19 января в Казани состоится Кубок РФ по лыжным гонкам

С 15 по 19 января в региональной столице Республики Татарстан пройдет 5 этап Кубка РФ по лыжным гонкам.

Ожидается, что в соревнованиях будут участвовать около 500 экономистов из более чем 40 регионов, среди которых будет олимпийский чемпион Александр Большунов, а также несколько чемпионов и призеров России, включая Сергее Ардашева, Савелия Коростелева, Ивана Горбунова, Анастасию Фалееву и других. Информация о расписании соревнований и транспорте для зрителей доступна в специальной карточке.

Вход свободный. Соревнования будут проходить в лыжно-биатлонном комплексе «Мирный».

Ранее мы писали о том, что татарстанцы с 13 января смогут наблюдать яркую комету.

Астрономы рекомендуют смотреть на комету при помощи бинокля и камеры с длинным фокусным расстоянием для получения более четких изображений.