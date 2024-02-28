Рустам Минниханов одобрил проект реновации «Сувар Плазы» в Казани

Во вторник, 27 февраля, межведомственная комиссия по градостроительству исторических поселений одобрила проект реставрации фасадов комплекса «Сувар Плаза» в столице РТ. Информацию об этом прокомментировали в пресс-службе главы региона.



Сообщается, что в комплексе запланировано обновление фасадов, а также обустройство офисных помещений на 2-4 этажах.



На момент открытия проекта в 2006 году его стоимость составляла 45 млн долларов. В настоящее время здание имеет 4 этажа с магазинами, ресторанами, кинотеатрами и другими торговыми точками, а также 15 этажей с офисами класса А и подземной парковкой.Площадь объекта составляет 5 тысяч квадратных метров, а офисный центр занимает более 11 тысяч квадратных метров.

Ранее, Минниханов поручил не оставлять без внимания конфликтные ситуации с мигрантами.