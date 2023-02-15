Руководитель строительной фирмы из Татарстана отправился на Донбасс готовить еду нуждающимся

Глава строительной фирмы из Татарстана поехал на Донбасс, чтобы готовить еду нуждающимся

Депутат Горсовета Набережных Челнов и глава строительной организации Раиль Минегалиев бросил рутинные дела и поехал в Лисичанк, чтобы стать волонтером. Там он готовил и кормил нуждающихся, обеспечивая население горячим питанием вместе с земляком, благотворителем Рустамом Гатиным.

"Посчитал своим долгом принять участие в проекте, своими руками помочь на кухне. Я собрал "гуманитарку", не предупреждая Рустама Гатина, собрался и поехал, удивил их своим приездом. Три дня работал у них ну кухне, удовлетворил внутренний позыв – был полезен людям", - поделился Раиль Минегалиев.

По словам Раиля, каждый день в Лисичанке, благодаря проекту, около 5 тысяч человек получают горячее питание. В основном это люди, которые сами приготовить себе по ряду причин не могут.

"Чтобы элементарно приготовить еду, им придется найти дрова, воду, какую-нибудь печку – это нереально. Каждый день команда спасает пять тысяч человек. Это не разовая акция, а каждодневная работа на протяжении уже нескольких месяцев", - сообщил Минегалиев.

Ранее ProKazan сообщал, что в Минобороны России официально объяснили, почему продолжает действовать указ Путина о мобилизации.