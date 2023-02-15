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Руководитель строительной фирмы из Татарстана отправился на Донбасс готовить еду нуждающимся

Глава строительной фирмы из Татарстана поехал на Донбасс, чтобы готовить еду нуждающимся
Руководитель строительной фирмы из Татарстана отправился на Донбасс готовить еду нуждающимся

Фото: администрация Набережных Челнов

Депутат Горсовета Набережных Челнов и глава строительной организации Раиль Минегалиев бросил рутинные дела и поехал в Лисичанк, чтобы стать волонтером. Там он готовил и кормил нуждающихся, обеспечивая население горячим питанием вместе с земляком, благотворителем Рустамом Гатиным.

"Посчитал своим долгом принять участие в проекте, своими руками помочь на кухне. Я собрал "гуманитарку", не предупреждая Рустама Гатина, собрался и поехал, удивил их своим приездом. Три дня работал у них ну кухне, удовлетворил внутренний позыв – был полезен людям", - поделился Раиль Минегалиев.

По словам Раиля, каждый день в Лисичанке, благодаря проекту, около 5 тысяч человек получают горячее питание. В основном это люди, которые сами приготовить себе по ряду причин не могут.

"Чтобы элементарно приготовить еду, им придется найти дрова, воду, какую-нибудь печку – это нереально. Каждый день команда спасает пять тысяч человек. Это не разовая акция, а каждодневная работа на протяжении уже нескольких месяцев", - сообщил Минегалиев.

Ранее ProKazan сообщал, что в Минобороны России официально объяснили, почему продолжает действовать указ Путина о мобилизации.

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