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В Минобороны России официально объяснили, почему продолжает действовать указ Путина о мобилизации

Минобороны РФ объяснило продолжающееся действие указа Путина о мобилизации
В Минобороны России официально объяснили, почему продолжает действовать указ Путина о мобилизации

Фото: открытые источники

Министерство обороны РФ разъяснило, почему указ о мобилизации, который выпустили в сентябре, продолжает до сих пор действовать в России.

Стало известно о том, что в случае если указ прекратится, мобилизованные участники СВО и семьи будут лишены социальных гарантий, а также необходимых для них компенсаций. Об этом сообщает "Национальная служба новостей".

Минобороны отметило, что статус мобилизованных лиц и выплаты военнослужащих по контракту не будут соответствовать тем, которые имеются у солдат контрактной службы. Ответ прокомментировали в пресс-службе партии "Яблока". Первый замглавы оборонной комиссии СФ Владимир Чижов заявил о необходимости задать вопросы о новой волне частичной мобилизации высшему руководству страны и Минобороны.

Сенатор считает, что всё зависит от того, как на Украине будет проводиться спецоперация, и на данный момент такой необходимости нет. Напомним, что мобилизация в России была объявлена 21 сентября прошлого года, а в конце октября она завершилась. Указ существует для совершенно других целей.

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